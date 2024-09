Vodafone-abonnementen Worden 3,8 Procent Duurder

Niet alleen Simyo en KPN verhogen de prijzen van hun abonnementen. Ook Vodafone heeft een prijsverhoging aangekondigd. Waar Simyo en KPN kiezen voor een prijsverhoging van 2,3 procent, kiest Vodafone voor een prijsverhoging van 3,8 procent.

Telecomproviders mogen jaarlijks hun prijzen verhogen onder het mom van “inflatiecorrectie”. De verschillende providers kiezen echter niet altijd voor hetzelfde percentage, zo blijkt nu. De prijsverhoging van Vodafone valt namelijk 1,5 procent hoger uit dan de prijsverhoging van Simyo en KPN. Providers baseren de inflatiecorrectie op inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de CBS was het inflatiepercentage van 2023 3,8 procent. Vodafone neemt dit percentage dus precies over, terwijl Simyo en KPN voor een lagere percentage hebben gekozen.

De prijsverhoging van Vodafone geldt zowel voor particuliere als zakelijke mobiele abonnementen. De nieuwe prijzen gaan op 1 oktober in. Klanten kunnen niet kostenloos hun abonnement opzeggen als ze het niet met de nieuwe prijs eens zijn. Inflatiecorrectie is namelijk opgenomen in de algemene voorwaarden. Heb jij een Vodafone-abonnement afgesloten na 1 juli? Dan geldt de prijsverhoging nog niet voor jou.

via [AW]