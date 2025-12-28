Xiaomi 17 Ultra Met Draaibare Cameraring Aangekondigd

Vlak voor het einde van het jaar maken we kennis met de nieuwste vlaggenschip-smartphone van Xiaomi. Het gaat om de Xiaomi 17 Ultra, waarvan Xiaomi ook een speciale Leica-editie op de markt brengt. De camera-module van de Leica-editie heeft een draaibare cameraring, waarmee je kunt inzoomen.

Xiaomi voegt een nieuwe smartphone toe aan de Xiaomi 17-serie. Het gaat om de Xiaomi 17 Ultra met krachtige specificaties en een uitgebreide camera-setup. Naast de reguliere Xiaomi 17 Ultra brengt de Chinese fabrikant ook een Leica-editie op de markt.

De Xiaomi 17 Ultra beschikt over een 6,9-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2608 x 1200 pixels, een piekhelderheid van 3500 nits en een ultrasone vingerafdrukscanner. De smartphone beschikt verder over een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 1TB opslagruimte en een grote 6800 mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De behuizing heeft een IP66/68/69 certificering gekregen.

De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 200MP periscooptelelens, een 50MP groothoeklens en een 50MP selfie-camera. De Leica-editie beschikt over dezelfde specificaties, maar de ronde camera-module aan de achterzijde is voorzien van een mechanische zoomring. Hiermee kun je de brandpuntafstand, belichting en witbalans regelen.

Op dit moment is de Xiaomi 17 Ultra alleen voor de Chinese markt geïntroduceerd. We moeten waarschijnlijk nog een paar maanden wachten voordat de Europese introductie zal plaatsvinden.