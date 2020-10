Wear OS-smartwatch Fossil Gen 5 SE Aangekondigd

Fossil heeft een nieuwe Wear OS smartwatch geïntroduceerd. De Fossil Gen 5 SE is een goedkopere uitvoering van de Fossil Gen 5, maar beschikt over dezelfde premium uitstraling.

Ongeveer een jaar na de lancering van de Gen 5 heeft Fossil de Gen 5 SE aangekondigd. Opvallend genoeg maakt de nieuwe smartwatch geen gebruik van nieuwe hardware, waardoor Fossil de smartwatch tegen een toegankelijkere prijs kan aanbieden. Ook maakt de Gen 5 SE gebruik van dezelfde kwaliteit materialen.

De Fossil Gen 5 SE beschikt over een 1,19-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 390 x 390 pixels, een Snapdragon Wear 3100-processor, 1GB werkgeheugen, 4GB opslagruimte, een hartslagsensor, een microfoon en een luidspreker. De behuizing is 44mm groot en aan de zijkant zit één knop. De Gen 5 SE draait op Wear OS en maakt gebruik van verwisselbare 22mm bandjes.

De Fossil Gen 5 SE is verkrijgbaar in de kleuren Black Silicone, Brown Leather en Black Stainless Steel en krijgt in de VS een adviesprijs mee van 249 dollar. Het is nog onduidelijk wanneer de smartwatch naar Nederland en België komt.

