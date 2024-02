Lebara Introduceert Nieuwe SIM-onlyabonnementen En Verlaagt Prijzen

De Nederlandse virtuele provider Lebara heeft twee nieuwe sim-onlyabonnementen geïntroduceerd. Het gaat om een 6GB-bundel en een 40GB-bundel. Ook heeft Lebara de prijzen van een aantal andere bundels verlaagd.

Voorheen was 20GB bij Lebara de grootste databundel, maar vanaf nu kun je ook kiezen voor 40GB. Daarnaast verdwijnt de 5GB-bundel en komt daarvoor in de plaats een 6GB-bundel. De provider komt niet alleen met nieuwe bundels, maar heeft ook de prijzen van de 1GB-, 15GB- en 20GB-bundels verlaagd.

Voor 1GB data betaalde je voorheen 5 euro per maand, maar dat is nu 4 euro per maand. 15GB data kost nu 10 euro in plaats van 13 euro en 20GB data kost voortaan 14 euro in plaats van 16 euro. Voor de nieuwe 6GB databundel betaal je net zoveel als de oude 5GB databundel (7,50 euro) en de nieuwe 40GB databundel kost 25 euro per maand.

via [tweakers]