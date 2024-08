Disney+ Verhoogt Abonnementsprijs Met 3 Euro En Introduceert Twee Nieuwe Abonnementen

Disney+ heeft in Nederland de kosten voor een abonnement verhoogd met 3 euro per maand. In plaats van 10,99 euro per maand gaan klanten vanaf 17 oktober 13,99 euro per maand betalen. Ook heeft de streamingdienst twee goedkopere abonnementen geïntroduceerd.

Mensen die Disney+ in 4K en vier gelijktijdige streams willen kijken gaan vanaf oktober 13,99 euro per maand betalen. Dit abonnement heet voortaan ‘Premium’. Disney+ heeft echter ook een goedkopere ‘Standard’-abonnement en een ‘Standard with ads’-abonnement geïntroduceerd.

Met het ‘Standard’-abonnement kun je twee gelijktijdige streams in 1080p-resolutie streamen voor 9,99 euro per maand. Het ‘Standard with ads’-abonnement geeft ook toegang tot twee streams met 1080p-resolutie, maar gebruikers met dit abonnement krijgen advertenties te zien. ‘Standard with ads’ kost 5,99 euro per maand.

Klanten gaan automatisch 13,99 euro per maand betalen als ze zelf geen actie ondernemen. Wil je de nieuwe prijs niet betalen dan kun je overstappen naar een van de voordeligere abonnementen.

via [tweakers]