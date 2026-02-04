Asus Stopt Definitief Met Smartphones

Asus heeft tijdens een gala in Taipei officieel bevestigd dat het bedrijf stopt met het maken van smartphones. Er komt dus geen opvolger voor in de Zenfone- en ROG Phone-series.

Asus bracht de afgelopen tijd steeds minder smartphones op de markt en het leek er op dat de fabrikant zijn smartphonetak langzaam aan het afbouwen was. Dit blijkt nu ook zo te zijn, want voorzitter Jonney Shih heeft op een gala in het Taipei Nangang Exhibition Center laten weten dat Asus de smartphonemarkt verlaat. Asus gaat nog wel door met de software-updates, garantie en dergelijke zaken, maar de productie van nieuwe smartphones is stopgezet.

De Taiwanese fabrikant gaat zich nu vooral richten op de PC-markt, R&D en fysieke AI zoals robotica en slimme brillen. De laatste smartphones die Asus heeft uitgebracht zijn de Zenfone 12 Ultra en de ROG Phone 9 FE, die beide in 2025 op de markt verschenen.

via [droidapp]