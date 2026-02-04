“Xiaomi 17 Ultra Kost In Europa 1499,00 Euro”

Xiaomi heeft de Xiaomi 17 Ultra onlangs aangekondigd voor de Chinese markt, maar de vlaggenschip-smartphone verschijnt binnenkort ook in Europa in de winkels. Een bron heeft nu de vermoedelijke europrijs gedeeld, die volgens de bron behoorlijk hoog uitvalt.

We verwachten dat de Europese introductie van de Xiaomi 17 Ultra ergens in de komende weken zal plaatsvinden. De smartphone krijgt volgens de bron MysteryLupin in Europa een adviesprijs mee van maar liefst 1499,00 euro. Voor deze prijs krijg je de uitvoering met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Als dit gerucht klopt kost de Xiaomi 17 Ultra bij de lancering dus net zo veel als de Xiaomi 15 Ultra.

De Xiaomi 17 Ultra beschikt over een 6,9-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2608 x 1200 pixels, een piekhelderheid van 3500 nits en een ultrasone vingerafdrukscanner. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor met maximaal 16GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 200MP periscooptelelens en een 50MP groothoeklens. De Europese versie krijgt een 6000 mAh accu, in tegenstelling tot de 6800 mAh accu in de Chinese versie. De behuizing heeft een IP66/68/69 certificering gekregen.

De Xiaomi 17 Ultra verschijnt in Europa op de markt in de kleuren wit, zwart en groen.

