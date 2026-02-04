Persbeelden Van Samsung Galaxy S26-serie Uitgelekt

De introductie van de Samsung Galaxy S26-serie komt steeds dichterbij en de vlaggenschip-serie duikt nu bijna dagelijks op in het geruchtencircuit. Dit keer zijn zowel persbeelden als productafbeeldingen opgedoken, die de verschillende smartphones in de Galaxy S26-serie laten zien.

Er is officieel beeldmateriaal opgedoken waarop de Galaxy S26 Ultra te zien is. De promotieafbeelding toont de achterzijde van de smartphone, met een vernieuwde camera-module en de S Pen. Op een iets aangepaste camera-module na blijft de rest van het ontwerp vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de Galaxy S25 Ultra.

De promotieafbeelding is gedeeld door de bron Android Headlines, die ook enkele productafbeeldingen heeft gedeeld van de verschillende modellen. De reguliere Galaxy S26 krijgt volgens de geruchten een iets langere en bredere behuizing dan zijn voorganger. Daarnaast zou de smartphone een stuk minder wegen. De accu heeft vermoedelijk een capaciteit van 4300 mAh, wat iets meer is dan de accu van de Galaxy S25, maar nog steeds aanzienlijk minder is dan de meeste andere smartphones.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S26-serie zou op 25 februari plaatsvinden. We verwachten dat Samsung op die dag niet alleen nieuwe smartphones introduceert, maar ook de Galaxy Buds 4 oordopjes.

via [droidapp]