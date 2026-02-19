Introductie Nothing Phone (4a) en (4a) Pro Op 5 Maart

Nothing zal binnenkort twee nieuwe smartphones introduceren. De fabrikant heeft op 5 maart een introductie ingepland, waar we de Nothing Phone (4a) en Nothing Phone (4a) Pro te zien krijgen.

Nothing heeft op een zeer unieke manier de introductiedatum van zijn nieuwste smartphones aangekondigd. Het bedrijf deelt namelijk een poster van Apple, dat op 4 maart een introductie heeft ingepland. Nothing heeft deze poster echter aangepast, en voorzien van de teksten “Nothing” en “5 Maart“. De poster geeft verder geen informatie over wat voor producten Nothing zal introduceren, maar eerder was al duidelijk dat Nothing de introductie van de Phone (4a) en Phone (4a) Pro aan het voorbereiden is.

Volgens de geruchten beschikt de Nothing Phone (4a) Pro over een Snapdragon 7s Gen 4-processor en een 5080 mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen. Daarnaast laat Carl Pei weten dat de camera’s en de materialen van topkwaliteit zijn. Hierdoor zullen de prijzen wel wat hoger uitvallen.

Ook interessant is zijn de kleuren waarin de nieuwste smartphones straks verkrijgbaar zijn. De voorgaande smartphones zijn alleen in de kleuren zwart en wit verkrijgbaar, maar Nothing lijkt de Phone (4a)-serie ook in de kleuren roze, geel en blauw uit te willen brengen. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.