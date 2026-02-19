Beschrijving en Reacties Bij YouTube-video’s Niet Meer Te Zien Door Adblockers

Verschillende YouTube-gebruikers melden dat de omschrijving en reacties onder video’s is verdwenen. Het probleem lijkt te worden veroorzaakt door het gebruik van adblockers.

Het probleem komt alleen voor bij gebruikers die een adblocker hebben, zo schrijft 9to5Google. Zowel de omschrijving van de video als de reacties onder de video’s ontbreken. Het is mogelijk dat dit een nieuwe maatregel is van YouTube om te voorkomen dat gebruikers YouTube bezoeken met een adblocker. Het is echter ook mogelijk dat de adblockers zelf ongewenst de onderdelen onzichtbaar maken.

YouTube heeft zelf geen uitleg gegeven, dus we kunnen alleen maar speculeren. We vermoeden echter dat dit een nieuwe manier is waarop YouTube gebruikers probeert over te halen om adblockers uit te schakelen. Advertenties op YouTube zijn namelijk de grootste inkomstenbron voor het videoplatform. Zonder advertenties kan Google het YouTube platform niet financieren. Het is wel mogelijk om advertenties te blokkeren zonder een adblocker, maar hiervoor moet je een YouTube Premium-abonnement afsluiten.

YouTube heeft in het verleden al verschillende keren maatregelen genomen die het gebruik van adblockers minder aantrekkelijk moet maken.

via [AW]