Mid-range Google Pixel 10a Officieel Aangekondigd

Google heeft zijn nieuwste smartphone geïntroduceerd. We maken kennis met de opvolger van de Pixel 9a. De Google Pixel 10a is een mid-range smartphone met een aantal kleine upgrades en een adviesprijs van 549 euro.

Qua uiterlijk lijkt de Pixel 10a erg veel op de Pixel 9a, met opnieuw een vrijwel vlakke achterzijde. Wel is de Google Pixel 10a drie gram lichter en is het scherm wat krasbestendiger dankzij Gorilla Glass 7i. Daarnaast kan de smartphone iets sneller opladen en is er ondersteuning voor Bluetooth 6 en satellietcommunicatie.

De Pixel 10a beschikt over een 6,3-inch pOLED-scherm met een resolutie van 2424 x 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Tensor G4 processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en 10W draadloos laden. De camera-setup bestaat uit een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. Google claimt dat je 8x kunt inzoomen met “optische kwaliteit“.

De Google Pixel 10a draait uit de doos op Android 16 en ontvangt zeven jaar OS- en beveiligingsupdates. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren lavender (paars), berry (rood-roze), fog (lichtblauw) en obsidian (zwart) voor een adviesprijs van 549 euro (128GB) en 649 euro (256GB).