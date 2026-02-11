Nothing Teaset Nieuwe Kleuren Voor De Phone 4a (Pro)

Nothing brengt dit jaar de Phone 4a en Phone 4a Pro op de markt en de fabrikant heeft nu een nieuwe afbeelding gedeeld die hint naar de kleuren waarin de smartphones straks verkrijgbaar zijn.

De afbeelding, die Nothing deelde op X, toont een aantal stippen die samen (a) vormen. Het valt op dat de afbeelding niet alleen uit zwarte en witte stippen bestaat, maar ook uit roze, gele en blauwe stippen. Vermoedelijk is dit een hint naar alle kleurvarianten waarin de Nothing Phone 4a en Phone 4a (Pro) op de markt verschijnen.

Nothing heeft zelf verder nog geen andere details gedeeld, maar in het geruchtencircuit zijn al wel veel specificaties uitgelekt. Zo schrijft Android Authority dat de Nothing Phone (4a) beschikt over een Snapdragon 7s-chipset met maximaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Daarnaast krijgt de Pro-versie een IP65-certificering.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden en wat voor adviesprijs de smartphones meekrijgen. De geruchten spreken echter over een prijskaartje van iets onder de 500 euro, of 550 euro voor de Pro-versie.

via [AW]