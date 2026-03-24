Oppo Find X9 Ultra Verschijnt In April En Komt Ook Naar Europa

Oppo heeft bekendgemaakt dat het bedrijf volgende maand de Find X9 Ultra zal introduceren. Het is de eerste smartphone in de Find Ultra-serie die ook naar Europa komt.

In Europa verschijnen al langer Find Pro-smartphones op de markt, maar Oppo heeft de Find X7 Ultra en Find X8 Ultra alleen in China uitgebracht. De Find X9 Ultra komt echter wel naar Europa en Oppo heeft nu alvast een teaser gedeeld die de eerste details van de smartphone toont. Zo krijgt de Oppo Find X9 Ultra een opvallende oranje camera-knop aan de zijkant en noemt Oppo de smartphone een “Hasselblad voor in je zak“.

Volgens de geruchten beschikt de Oppo Find X9 Ultra over een vierdubbele camera aan de achterzijde, bestaande uit een 200MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens, een 200MP telelens met 3x optische zoom en een 50MP telelens met 10x optische zoom. Intern vinden we waarschijnlijk een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 16GB werkgeheugen en een 7050mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Het scherm bestaat uit een 6,8-inch OLED-paneel met een 144Hz verversingssnelheid.

via [tweakers]