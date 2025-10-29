Oppo Find X9 (Pro) Met Grote Accu En Indrukwekkende Zoom-camera Aangekondigd

Oppo heeft tijdens een evenement in Barcelona de Oppo Find X9 en Find X9 Pro officieel aangekondigd voor de Europese markt. De smartphones beschikken over een vernieuwde vormgeving en indrukwekkende specificaties.

De Oppo Find X9 maakt gebruik van een Dimensity 9500-chipset, de krachtigste processor van MediaTek, in combinatie met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De Find X9 Pro maakt gebruik van dezelfde processor, maar beschikt over 16GB werkgeheugen. De Find X9 heeft een 6,59-inch AMOLED-scherm en de Find X9 Pro heeft een 6,78-inch AMOLED-scherm. Beide schermen hebben een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3600 nits.

De accu van de Oppo Find X9 heeft een capaciteit van 7025 mAh, terwijl de Find X9 Pro een capaciteit heeft van maar liefst 7500 mAh. Beide smartphones kunnen met maximaal 80W snelladen en 50W draadloos laden.

Voor de camera’s van de smartphones heeft Oppo samengewerkt met Hasselblad. De Find X9 Pro beschikt over een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 200MP telelens met 3x optische zoom en tot 13,2x “lossless zoom“. Ook heeft de smartphone een Super Zoom-functie waarmee je tot 120x kunt inzoomen. De reguliere Oppo Find X9 beschikt ook over drie camera’s, maar de telelens heeft een 50MP sensor. Aan de zijkant van de X9 Pro vinden we een capacitieve knop, waarmee je middels tikken en veegbewegingen de camera kunt bedienen.

De Oppo Find X9 en Find X9 Pro draaien beide op Android 16 met de ColorOS 16-schil. De smartphones ontvangen vijf OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. De Find X9 is verkrijgbaar in de kleuren grijs, zwart en rood voor een adviesprijs van 999 euro. De Find X9 Pro is verkrijgbaar in de kleuren donkergrijs en wit voor een adviesprijs van 1299 euro.