Samsung Galaxy S26-serie Heeft Nu Ondersteuning Voor AirDroppen via Quick Share

Samsung heeft AirDroppen via Quick Share nu officieel beschikbaar gemaakt op de Galaxy S26. Hierdoor kun je nu ook bestanden delen met iPhones, in plaats van alleen met Android-smartphones.

Vanaf nu is het op de Samsung Galaxy S26 mogelijk om bestanden naar iPhones te “AirDroppen” via de Quick Share functie. Met Quick Share was het al mogelijk om eenvoudig en snel bestanden te sturen naar andere Android-apparaten, maar nu heeft Samsung ondersteuning toegevoegd voor iOS-apparaten.

De functie rolt als eerste uit in thuisland Zuid-Korea, maar rolt later ook uit naar andere delen van de wereld inclusief Europa, Hong Kong, Japan, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Zuidoost-Azië en Taiwan. De ondersteuning voor AirDroppen is alleen beschikbaar voor de Galaxy S26-serie, maar Samsung heeft laten weten dat de nieuwe functie op een later tijdstip naar andere Galaxy-apparaten zal worden uitgerold.

Om de AirDrop-functie te gebruiken heb je Google Play Services versie 26.11.xx nodig. Zonder deze update kun je de nieuwe functie nog niet gebruiken. Het is nog onduidelijk wanneer deze update uitrolt in Nederland en België.

In de toekomst krijgen steeds meer Android-smartphones ondersteuning voor AirDroppen. Zo rolde Google deze functie eerder al uit naar de Pixel 10 en Pixel 9 en heeft ook Oppo laten weten te werken aan deze functie.

via [AW]