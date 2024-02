“Oppo en Vivo Stoppen Met Vouwbare Smartphones”

Na het succes van de Samsung Galaxy Z Flip- en Fold-series besloten steeds meer fabrikanten om ook vouwbare smartphones te produceren. Sommige van deze fabrikanten zijn echter van plan om zich weer terug te trekken van deze markt.

Dit bericht is afkomstig van de Zuid-Koreaanse krant Korea Economic Daily. Volgens de bron willen zowel Oppo als Vivo stoppen met de ontwikkeling van opvouwbare smartphones. De verkoopcijfers van de huidige vouwbare smartphones vallen namelijk tegen, met zware verliezen als gevolg. De fabrikanten zouden van plan zijn om zich later dit jaar terug te trekken uit deze markt.

En andere merken dan?

De vouwbare smartphones van Samsung gaan wel vaak over de toonbank. We hoeven ons dan ook niet druk te maken dat Samsung een einde maakt aan de Galaxy Z Flip– en Z Fold-series. Ook de opvouwbare OnePlus Open is goed ontvangen en uiteraard kunnen consumenten nog kiezen voor de Razr-smartphones van Motorola. Daarnaast zou ook Xiaomi van plan zijn om binnenkort weer een nieuwe vouwbare smartphone op de markt te brengen werkt Apple volgens de geruchten inmiddels aan de eerste vouwbare iPhone. Kortom, consumenten hoeven zich geen zorgen te maken dat straks alleen Samsung overblijft.

via [bright]