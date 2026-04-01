Vivo X300 Ultra Met 200MP Camera’s Aangekondigd

Vivo heeft de Vivo X300 Ultra aangekondigd. De smartphone, die zich richt op fotografie, beschikt onder andere over een 200MP hoofdlens en een 200MP telelens met uitbreidingsmogelijkheden.

De Vivo X300 Ultra is een high-end smartphone met een 6,82-inch 144Hz AMOLED-scherm, een krachtige Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen en een 6600 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Wat de Vivo X300 Ultra echter extra aantrekkelijk maakt zijn de camera’s van de smartphone.

Zo beschikt de Vivo X300 Ultra over een 50MP selfie-camera en een grote ronde camera-module aan de achterzijde met daarin drie lenzen. Het gaat om een 200MP hoofdlens met een grote 1/1.12-sensor en gimbal OIS, een 50MP ultragroothoeklens met een 1/1.28-sensor én een 200MP telelens (85mm). Deze telelens heeft een 1/1.4-sensor en kan 3,7x optisch inzoomen. Er zijn ook add-on zoomlenzen beschikbaar. Het gaat om een 200mm lens met 2.35x optical zoom (OIS) en een 400mm lens met 4.7x optical zoom (OIS).

De Vivo X300 Ultra is eerst voor de Chinese markt aangekondigd, maar verschijnt snel ook in andere landen op de markt. Vivo is momenteel niet actief in Nederland, maar de smartphone komt wel naar Duitsland. Daar kun je de smartphone vanaf 16 april bestellen voor 1309 euro. Vivo levert de Vivo X300 Ultra vanaf 24 april.

