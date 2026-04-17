Specificaties Van Oppo Reno 16 Pro Uitgelekt

Oppo werkt aan een nieuwe smartphone met de naam Oppo Reno 16 Pro. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een krachtige processor en een zeer grote accu.

De eerste specificaties van de Oppo Reno 16 Pro zijn gedeeld door Digital Chat Station. Volgens deze bron beschikt de smartphone over een snelle MediaTek Dimensity 9500s-processor, die te vergelijken is met de Dimensity 9400+. Deze chipset zagen we vorig jaar in verschillende high-end smartphones. Oppo combineert de Dimensity 9500s met maximaal 16GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte.

Daarnaast zou de Oppo Reno 16 Pro beschikken over een 7000 mAh accu. Dit is erg groot voor een smartphone met een 6,32-inch scherm. Achterop verwachten we een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een groothoeklens en een telelens.

Wat voor adviesprijs de Oppo Reno 16 Pro meekrijgt weten we nog niet, maar de Reno 15 Pro verscheen vorig jaar op de markt voor 799 euro. Inmiddels is de Oppo Reno 15 Pro al verkrijgbaar vanaf ongeveer 575 euro.

via [androidplanet]