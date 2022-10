Samsung Galaxy S22 Krijgt Deze Maand Android 13-update

Samsung heeft meer informatie gegeven over One UI 5, dat is gebaseerd op Android 13. Zo krijgen we onder andere te weten welke smartphones als eerste aan de beurt zijn en vanaf wanneer we de update kunnen downloaden.

Tijdens Samsung’s ontwikkelaarsconferentie heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant aangegeven dat het testen van One UI 5 bijna is afgerond. Samsung heeft tot nu toe vier bèta-updates uitgerold en er zal nog deze maand een einde komen aan de bètafase. Na het eindigen van de bètafase zal de stabiele versie van One UI 5 worden uitgerold.

Volgens eerdere geruchten zal de Android 13-update vanaf 17 oktober worden uitgerold naar de Galaxy S22-serie en dit komt aardig overeen met de berichtgeving van Samsung. De kans is dus groot dat de eerste Samsung-smartphones deze maand de Android 13-update binnenkrijgen. Gebruikers met een Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra zijn als eerste aan de beurt. Wel rollen updates geleidelijk uit, waardoor de kans bestaat dat we in Nederland nog tot november moeten wachten, terwijl de update in andere landen al te downloaden is.

via [AW]