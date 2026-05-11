OnePlus Nord CE6 Krijgt Slechts 2 OS-updates

De OnePlus Nord CE6 is slechts in een beperkt aantal regio’s uitgebracht, maar dat is niet het enige minder goed nieuws. OnePlus geeft de voordelige smartphone ook maar de helft van de updates als normaal.

De OnePlus Nord CE5 verscheen vorig jaar op de markt met Android 15 en ontvangt vier OS-updates, tot en met Android 19. De nieuwe OnePlus Nord CE6 draait uit de doos op Android 16, maar ontvangt slechts twee OS-updates. Dat betekent dat het na Android 18 ophoudt. Heel raar dat de oudere Nord CE5 in de toekomst zal worden bijgewerkt naar Android 19, terwijl de nieuwe Nord CE6 blijft steken op Android 18. De OnePlus Nord CE6 ontvangt wel vier jaar lang beveiligingsupdates.

We zien de afgelopen maanden steeds meer berichten voorbijkomen die hinten naar het einde van OnePlus. Zo brengt OnePlus zijn nieuwe smartphones in steeds minder landen uit, krijgen smartphones minder lang updates en zou moederbedrijf Oppo plannen hebben om OnePlus samen te voegen met Realme. Ook zou een OnePlus een deel van zijn Europese personeel hebben ontslagen. De toekomst van OnePlus op de Europese markt ziet er niet rooskleurig uit.

via [AW]