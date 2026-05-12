Samsung Galaxy S25-serie en Galaxy Z Flip 7 FE Ontvangen One UI 8.5-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de smartphones in de Galaxy S25-serie en naar de Galaxy Z Flip 7 FE. Het gaat om de One UI 8.5-update die een hoop nieuwe functies met zich meebrengt.

De Samsung Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra en de Galaxy Z Flip 7 FE worden in Nederland en België nu bijgewerkt naar One UI 8.5. De nieuwste versie van Samsung’s Android-schil brengt onder andere een vernieuwde weer-widget en weeranimaties op het vergrendelscherm met zich mee. Ook toont de weer-app nu de pollen-index.

Daarnaast is de nieuwe PDF-scanner nu te gebruiken in de camera-app, heeft Samsung een nieuwe AI foto-editor toegevoegd en kun je profiteren van een betere beveiliging. Verder is het nu mogelijk om schermopnames van een deel van je scherm te maken en kun je in de klok-app nu twee tijdzones vergelijken. Dit en meer is aanwezig nadat gebruikers de software hebben bijwerkt naar One UI 8.5.

De update brengt nog niet de beveiligingspatch van mei met zich mee. Deze beveiligingsupdate zal later worden uitgerold.

