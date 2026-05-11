Samsung Galaxy A13 4G Krijgt Geen Updates Meer

· 11 mei 2026

Samsung rolt niet langer updates uit naar de Galaxy A13 4G. De budget-smartphone verscheen in 2022 op de markt en de softwareondersteuning is nu verlopen.

De Samsung Galaxy A13 4G is een populaire smartphone die in maart 2022 op de markt verscheen. De smartphone is ideaal voor mensen met een kleiner budget. De smartphone heeft vier jaar lang beveiligingsupdates en twee grote Android-upgrades ontvangen, maar gebruikers ontvangen vanaf nu geen nieuwe firmware-updates meer. Samsung heeft de 4G-versie van de Galaxy A13 namelijk van de lijst met telefoons geschrapt die regelmatig beveiligingsupdates ontvangen.

Op dit moment draait de smartphone op Android 14 met de beveiligingspatch van februari 2026. De Galaxy A13 4G is natuurlijk nog gewoon te gebruiken en Google zal zelf telefoons met Android 10 en nieuwer veilig houden met behulp van Google Play-systeemupdates. Na verloop van tijd zal de beveiligingpatch echter wel steeds verder achterlopen op die van nieuwere smartphones. Dit is iets om rekening mee te houden.

via [galaxyclub]

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber.

