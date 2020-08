Samsung Belooft Drie Android-updates Voor High-end Smartphones

We hebben goed nieuws voor mensen die een high-end Samsung-smartphone willen kopen of al hebben. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk aangegeven dat ze hun dure smartphones, vanaf de Galaxy S10, voortaan drie OS-updates geven in plaats van twee.

Samsung garandeerde voorheen drie jaar lang beveiligingsupdates en twee Android-updates. Vanaf nu krijgen de dure smartphones van Samsung echter drie Android-updates. Dit zou betekenen dat de Galaxy Note 20, die draait op Android 10, een update krijgt naar Android 11, 12 en 13. Hiermee volgt Samsung nu hetzelfde updatebeleid als Google.

Samsung kiest voor langere update-ondersteuning, omdat consumenten hun smartphone steeds langer gebruiken. Het langer blijven gebruiken van je smartphone is daarnaast ook beter voor het milieu.

Heb je het Unpacked-event gemist? Bekijk dan de volledige presentatie in de onderstaande video.

via [tweakers]