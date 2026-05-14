“Samsung Introduceert Galaxy Glasses, Smartwatch en Foldables Op 22 Juli”

Samsung heeft een nieuw Samsung Unpacked-evenement ingepland, dat op 22 juli in Londen zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement zal de fabrikant mogelijk de Galaxy Glasses, de Galaxy Watch 9-serie en de nieuwste Galaxy Z-smartphones introduceren.

Dankzij Seoul Economic Daily weten we niet alleen de datum en locatie van Samsung’s volgende evenement, maar ook welke producten de Zuid-Koreaanse Fabrikant waarschijnlijk zal introduceren. Een van deze producten is een slimme bril. Volgens de bron werkt Samsung voor de ‘Galaxy Glasses’ samen met het Koreaanse brillenmerk Gentle Monster. De bril draait op Android XR en heeft geen ingebouwd scherm. Wel krijgt de bril een speaker, microfoons en een camera.

Naast de Galaxy Glasses krijgen we waarschijnlijk ook de Galaxy Watch 9 te zien. Veel details over de nieuwe smartwatch hebben we nog niet, maar het ligt voor de hand dat de smartwatch een nieuwe processor, verbeterde gezondheidssensoren en mogelijk een langere batterijduur krijgt. Als laatste kijken we uit naar de nieuwste vouwbare smartphones van Samsung. We verwachten de Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Flip 8, maar mogelijk komt de fabrikant ook nog met een derde Galaxy Z-smartphone.

