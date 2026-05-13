JBL Introduceert Drie Nieuwe JBL Live 4-oordopjes

JBL heeft deze week drie nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd voor in de JBL Live 4-series. We maken kennis met de Live 4 Buds, Beam en Flex. Alle drie de oordopjes hebben een betere ANC en een nieuwe Smart Charging Case gekregen.

De JBL Live Buds 4, Live Beam 4 en Live Flex 4 hebben allemaal een nieuwe oplaadcase gekregen. De zogeheten ‘Smart Charging Case’ beschikt over een groter touchscreen. Op dit scherm kun je meldingen bekijken, muziek bedienen en audio-instellingen aanpassen.

De oordopjes zelf hebben ondersteuning voor Hi-Res Audio en beschikken over verbeterde noise cancelling (ANC). De oordopjes beschikken over zes microfoons met AI-ondersteunde ruisonderdrukking voor het plegen van heldere telefoongesprekken in drukke omgevingen. Het verschil tussen de Buds, Beam en Flex is de vormgeving van de oordopjes.

Consumenten kunnen de nieuwe JBL Live 4-oordopjes vanaf mei kopen in de kleuren zwart, blauw, groen, paars en zand. De oordopjes krijgen een adviesprijs mee van 199,99 euro.