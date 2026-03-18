Gerucht: Samsung Galaxy Z Fold 8 Krijgt Grotere Accu

Eerder deze week schreven wij dat de Samsung Galaxy Z Flip 8 dezelfde accucapaciteit krijgt als zijn voorganger. Volgens de laatste geruchten krijgt de grotere Galaxy Z Fold 8 echter wél een flinke accu upgrade.

Volgens de geruchten krijgt de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 8 een geadverteerde capaciteit van 5000 mAh. De smartphone krijgt weer twee accu’s, maar dit keer met een rated capaciteit van 2369 mAh en een rated capaciteit van 2485 mAh. Samen zijn deze twee accu’s goed voor een totale rated capaciteit van 4845 mAh. In de praktijk komt dit neer op een geadverteerde typical capaciteit van 5000 mAh. Dit weten we omdat de Galaxy S26 Ultra beschikt over een accu met een rated capaciteit van 4855 mAh, maar met een geadverteerde capaciteit van 5000 mAh.

Dit is een flinke upgrade, want de huidige Galaxy Z Fold 7 beschikt over een 4400 mAh accu. We verwachten dat Samsung de Galaxy Z Fold 8 daarnaast ook nog eens uitrust met een energiezuinigere processor, waardoor de Galaxy Z Fold 8 een stuk langer mee zou moeten gaan op één acculading dan zijn voorganger.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Z Fold 8 en de Galaxy Z Flip 8 in juli officieel introduceren. Voor die tijd zullen hoogstwaarschijnlijk meer details uitlekken.

