Samsung Galerij Stopt Met Ondersteuning Voor OneDrive

Samsung stopt met de ondersteuning voor Microsoft’s cloudopslag dienst OneDrive. OneDrive kan hierdoor niet meer worden gebruikt om je foto’s in de Galerij-app online op te slaan. Verschillende gebruikers melden al dat Samsung Galerij niet langer foto’s synchroniseert naar OneDrive.

De officiële integratie stopt vanaf 30 september 2026, maar in nieuwe versies van Samsung Galerij is het al niet meer mogelijk om foto’s te synchroniseren met OneDrive. Daarom is het verstandig om nu op zoek te gaan naar een alternatief. Heb je automatisch synchroniseren aanstaan, dan worden foto’s nog wel tot 30 september gesynchroniseerd met OneDrive.

Het blijft overigens wel mogelijk om OneDrive te gebruiken voor media-back-ups, maar dan moet je je camera-instellingen veranderen en de OneDrive-app downloaden. Na het downloaden van de OneDrive-app log je in de app in met je Microsoft-account, klik je op je profiel en zet je de backup van de camera aan. Op deze manier kun je toch nog backups maken naar OneDrive.

