Hands-on Beelden Van Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide Opgedoken

Samsung werkt aan een bredere vouwbare smartphone met de naam Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. In hands-on beelden van een dummy zien we nu hoe de nieuwe smartphone er uit komt te zien.

Het valt direct op dat de Galaxy Z Fold 8 Wide een hele andere vormgeving heeft, met een veel bredere verhouding. Dichtgevouwen lijkt de smartphone daardoor minder op een traditionele smartphone en meer op de Pixel Fold. Wanneer je de smartphone openvouwt krijg je een beeldverhouding dat prettiger moet zijn voor het spelen van games of het kijken van video’s.

Verder valt op dat de behuizing erg dun is. De bron Dickson claimt dat de dikte te vergelijken is met die van de Samsung Galaxy S25 Edge. Als dit inderdaad het geval is zou de Galaxy Z Fold 8 Wide ongeveer 6mm dun zijn, wat misschien wat overdreven is aangezien er dan wel heel weinig ruimte overblijft voor de USB-C poort.

First look at the Samsung Fold 8 Wide dummy. The thinness is insane. Literally an S25 Edge thin when folded. pic.twitter.com/M6cAzvowZp — Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 28, 2026

Samsung zal de Galaxy Z Fold 8 Wide naar verwachting in juli introduceren. Tegelijkertijd krijgen we ook de reguliere Galaxy Z Fold 8, de Galaxy Z Flip 8 en de nieuwste Galaxy Watch-serie te zien.

