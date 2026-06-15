WhatsApp Plus-abonnement Nu In Nederland Beschikbaar

WhatsApp heeft zijn WhatsApp Plus-abonnement nu in Nederland en andere Europese landen uitgerold. Tegen een maandelijkse betalen krijg je met WhatsApp Plus toegang tot extra features.

Mensen in Nederland en België kunnen vanaf nu voor 2,49 euro per maand een Plus-abonnement afsluiten om toegang te krijgen tot verschillende extra’s. Zo kun je bijvoorbeeld meer chats vastpinnen aan de bovenkant, het thema van WhatsApp wijzigen, een ander app-pictogram kiezen en gebruikmaken van exclusieve ringtones en stickers.

Om een Plus-abonnement af te sluiten ga je naar de instellingen van de WhatsApp-app. Mensen die een abonnement afsluiten ontvangen de eerste maand gratis. Het is onduidelijk of WhatsApp van plan is om in de toekomst meer features toe te voegen aan het Plus-abonnement, of dat huidige gratis functies op een later tijdstip ook achter een betaalmuur worden gezet.

via [droidapp]