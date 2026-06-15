Prijs En Kleuren Van Nothing Ear (3a) Gelekt

Volgens de laatste geruchten krijgt de Nothing Ear (3a) dezelfde adviesprijs mee als zijn voorganger. Ook verschijnen de oordopjes in een nieuwe kleur op de markt.

In september vorig jaar verscheen de Nothing Ear (3) op de markt en dit jaar kijken we uit naar de voordeligere Ear (3a). Volgens de Franse site Dealabs krijgen de nieuwe oordopjes een adviesprijs mee van 99 euro. Waarschijnlijk gaat het om de Franse prijs, maar we verwachten dat die prijs niet veel zal verschillen met de adviesprijs in de rest van Europa. De Ear (a) uit 2024 kreeg overigens dezelfde adviesprijs mee. Als de geruchten kloppen is de prijs in twee jaar tijd dus niet gestegen.

Verder claimt de bron dat de Nothing Ear (3a) in de kleuren wit, zwart, geel en roze op de markt verschijnen. De voorganger is niet in het roze verkrijgbaar, dus dat is een nieuwe kleur. Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

via [androidplanet]