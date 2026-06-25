Introductie Nothing Phone (4b) Op 7 Juli

Nothing heeft aangekondigd dat de fabrikant op 7 juli de Nothing Phone (4b) zal introduceren. Het is onduidelijk of het gaat om een opvolger van de Phone (4a) of misschien een variant van de budget-smartphone.

De Nothing Phone (4b) verschijnt op 7 juli wereldwijd op de markt en Nothing heeft nu alvast een ontwerptekening gedeeld die enkele details weggeeft over het uiterlijk van de smartphone. Op de schets zien we een verticale, pilvormige cameramodule in een rechthoekig camera-eiland. De module lijkt groot genoeg voor meerdere lenzen, maar Nothing heeft hierover nog geen details gedeeld. Eerdere geruchten spraken overigens over slechts één lens.

Naast de camera’s zien we ook nog een kleine pilvormige uitsparing, waarin een ledflitser en een autofocus-sensor zijn geplaatst. Als laatste zien we linksonder in de module een horizontale strook. Dit is mogelijk een lichtstrip.

Veel details over de specificaties ontbreken nog. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op de officiële introductie. Na de introductie zetten wij alle details over de Nothing Phone (4b) voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]