“Samsung Galaxy S25 Krijgt Langere Accuduur Dankzij Kunstmatige Intelligentie”

Volgens de laatste geruchten zal Samsung de accuduur van de aankomende Galaxy S25 verlengen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). De nieuwe feature”Battery AI” moet de accuduur met ongeveer 10 procent verlengen.

Samsung richt zich steeds meer op AI, of kunstmatige intelligentie. Zo lanceerde de Zuid-Koreaanse fabrikant begin dit jaar samen met de Galaxy S24-serie een softwarepakket onder de naam Galaxy AI. Galaxy AI bestaat onder andere uit ‘Circle to Search’ en een live vertaal functie voor telefoongesprekken. De Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra, die begin volgend jaar op de markt verschijnen, krijgen een nieuwe feature, genaamd Battery AI. Met Battery AI hoopt Samsung de accuduur van de smartphones met ongeveer 10 procent te verbeteren zonder dat hiervoor een hardware-upgrade voor nodig is.

De Galaxy S25 Ultra krijgt volgens de geruchten net als zijn voorganger een 5000 mAh accu, maar om de accuduur te verlengen gebruikt ‘Battery AI’ algoritmes om niet-essentiële taken op de smartphone te traceren en uit te schakelen, aldus WCCF Tech. Onnodige apps en processen zullen dus niet langer energie verbruiken. De Galaxy S25-serie zal daarnaast ook gebruikmaken van een nieuwe chipset. Deze (Exynos 2500 en Snapdragon 8 Gen 4) chipsets zullen hoogstwaarschijnlijk minder energie verbruiken dan de chipsets in de Galaxy S24-serie.

via [androidplanet]