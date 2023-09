Gerucht: “Samsung Galaxy S24 Ultra Kan Minder Ver Inzoomen”

Begin 2024 zal Samsung de Galaxy S24-serie introduceren en in het geruchtencircuit duiken al steeds vaker berichten op over deze nieuwe vlaggenschip-serie. De nieuwste geruchten gaan over de camera van de Galaxy S24 Ultra, die opvallend genoeg minder ver zou kunnen inzoomen dan de camera van de S23 Ultra.

De camera’s van de Galaxy S-smartphones zijn uitstekend, en dan hebben we het vooral over de camera’s in de S Ultra-toestellen. Zo beschikken de S21 Ultra, S22 Ultra en S23 Ultra onder andere over een periscooplens waarmee je 10x optisch kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Opvallend genoeg spreken de geruchten echter over 5x optische zoom op de Galaxy S24 Ultra. Wel krijgt de periscooplens een hogere resolutie.

Samsung zou bij de Galaxy S24 Ultra niet kiezen voor een 10MP periscooplens, maar een 50MP periscooplens. Dit is natuurlijk een welkome upgrade, maar tegelijkertijd heeft deze nieuwe lens “slechts” 5x optische zoom, inplaats van 10x optische zoom. Waarom Samsung voor deze downgrade kiest is onduidelijk. Naast de 5x zoomlens krijgt de Galaxy S24 Ultra volgens de geruchten ook nog een 10MP zoomlens met 3x optische zoom.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S24-serie zal pas in januari of februari plaatsvinden, dus de lancering laat nog even op zich wachten. We raden daarom aan om de geruchten over deze smartphone voorlopig nog even met een korrel zout te nemen.

via [androidplanet]