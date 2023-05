“Sony Werkt Aan Zijn Eerste Opvouwbare Smartphone”

We zien de afgelopen jaren steeds meer fabrikanten de markt van opvouwbare smartphones betreden. Volgens de laatste geruchten kunnen we de Japanse fabrikant Sony het komende jaar toevoegen aan deze lijst. De smartphone van Sony zou gaan concurreren met de Z Flip-smartphones van Samsung, maar een coverscherm ontbreekt.

Op een Zuid-Koreaanse forum zijn afbeeldingen gedeeld van een vermeende toekomstige Sony-smartphone. Net als de Motorola Razr en de Samsung Galaxy Z Flip 4 klapt de Sony-smartphone verticaal open. De bron schrijft dat Sony de smartphone wil uitbrengen in de Xperia Compact-serie.

Het valt op dat één zeer grote feature ontbreekt, namelijk een tweede scherm aan de buitenkant van de behuizing. De smartphones van Motorola en Samsung hebben wel een zogeheten coverscherm, waarop notificaties en widgets worden weergegeven. Dankzij dit coverscherm hoef je de smartphone niet altijd open te klappen om bijvoorbeeld inkomende WhatsApp-berichtjes te lezen. Ook kun je het coverscherm gebruiken om selfies te maken.

Specificaties van de opvouwbare Sony-smartphone hebben we nog niet, maar het zou gaan om een high-end toestel met aan de achterzijde een dubbele rear-camera. Aangezien Sony zelf nog niks heeft aangekondigd, raden we aan om dit bericht nog even met een flinke korrel zout te nemen.

