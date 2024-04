Voordelige Opvouwbare Nubia Flip 5G Komt Deze Maand Naar Nederland

Nubia heeft onlangs de goedkoopste opvouwbare smartphone in een groot deel van de wereld uitgebracht, maar in Europa is de Nubia Flip 5G nog niet verkrijgbaar. Daar komt 29 april verandering in.

Nubia heeft deze week de Nubia Flip 5G uitgebracht voor slechts 499 dollar. In Europa en Groot-Brittanië is de goedkope concurrent van de Galaxy Z Flip 5 nog niet te koop, maar de afwezigheid op de Europese markt is van korte duur. Vanaf 29 april is de Nubia Flip 5G namelijk ook bij ons verkrijgbaar. Een adviesprijs hebben we nog niet en ook weten we nog niet via welke webshops de smartphone te koop zal zijn. Vermoedelijk is de Nubia Flip 5G alleen via de officiële website van Nubia te bestellen.

Nubia Flip 5G

De Nubia Flip 5G is de allereerste vouwbare smartphone met mid-range specificaties. De Nubia Flip 5G heeft net als de Galaxy Z Flip 5 een clamshell design, maar is uitgerust met minder krachtige specificaties. Zo beschikt de smartphone over een 6,9-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid aan de binnenkant, een 1,43-inch rond scherm aan de buitenkant, een Snapdragon 7 Gen 1-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4310 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

Zodra de Nubia Flip 5G in Nederland verkrijgbaar is kunnen wij alle details met jullie delen.

