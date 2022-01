“Motorola Werkt Aan Smartphone Met Wrap-around Display”

De website LetsGoDigital heeft een octrooi ontdekt van een opmerkelijke smartphone waar Motorola aan zou werken. Het gaat om een toestel met een wrap-around display die helemaal om de behuizing zou zijn gebogen. Ook heeft de smartphone ondersteuning voor een stylus.

Het ontdekte octrooi beschrijft een schermtechnologie die een telefoon volledig omhuld, waardoor alle vier de zijdes van de smartphone uit schermoppervlak bestaan. Een dergelijk scherm zagen we in 2019 voor het eerst bij Xiaomi’s Mi Mix Alpha. Kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat onbedoelde aanrakingen niet worden geregistreerd, zodat je de smartphone op een normale manier kunt vasthouden. Fabrikanten als Samsung, Huawei, Honor en Oppo werken ook aan schermen die om de behuizing van een smartphone gevouwen kunnen worden.

In de documentatie spreekt Motorola over “een smartphone waarbij de behuizing volledig omwikkeld is met flexibel scherm.” Hierdoor moeten fysieke knoppen worden vervangen door touch knoppen. De USB C-poort, de microfoon en de SIM- en SD-kaart aansluitingen moeten aan de boven- en onderzijde worden geplaatst. Het is niet helemaal duidelijk waar Motorola de camera’s wil plaatsen. Mogelijk kiest de fabrikant aan beide kanten voor een uitsparing of maakt de smartphone gebruik van een uitschuifbare camera-module.

Het concept ziet er mooi uit, maar of een smartphone met een wrap-around display ook een succes zal worden is nog maar de vraag. Een toestel die volledig beslaat uit scherm is namelijk gevoeliger voor schade en ook zal een groot scherm impact hebben op de accuduur.

via [AW]