Opvouwbare Honor Magic V Aangekondigd

Honor heeft deze week zijn eerste opvouwbare smartphone aangekondigd. De Honor Magic V heeft aan de binnenkant een groot 7,9-inch scherm en aan de buitenkant 6,45-inch scherm. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 1679 euro.

Honor is de laatste fabrikant die een vouwbare smartphone heeft geïntroduceerd. De Honor Magic V valt in dezelfde categorie als de Galaxy Z Fold van Samsung, de Mate X van Huawei en de Find N van Oppo. De Magic V beschikt over een 7,9-inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2272 x 1984 pixels. Aan de buitenkant vinden we een 6,45-inch Full HD+-OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Beide schermen beschikken over een ronde uitsparing voor de selfie-camera’s.

Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4.750 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen. De twee selfie-camera’s hebben een 42MP resolutie. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP “spectrum enhanced camera” voor het vastleggen van rijkere kleuren.

Momenteel is de Honor Magic V alleen voor de Chinese markt aangekondigd, waar de smartphone een adviesprijs meekrijgt van 9999 yuan, omgerekend zo’n 1679 euro. Consumenten krijgen de keuze uit de kleuren zwart, Space Silver en Burnt Orange. Er is nog niks bekendgemaakt over een Europese lancering.

