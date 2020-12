“Beelden En Specificaties Van Moto G Stylus 2021 Uitgelekt”

Motorola werkt aan een opvolger van de Moto G Stylus, waarvan nu beelden en specificaties zijn uitgelekt. De Moto G Stylus 2021 krijgt onder andere een groot scherm, een geïntegreerde stylus en 5G-ondersteuning.

In april verscheen de Moto G Stylus op de markt en volgend jaar krijgen we de opvolger te zien. De Moto G Stylus is de eerste smartphone van Motorola die beschikt over een stylus. Er zijn nu zowel afbeeldingen als specificaties van de opvolger uitgelekt. Tech-lekker Slashleaks laat weten dat de Moto G Stylus 2021 is opgedoken op Amazon en dat het lijkt te gaan om officiële beelden.

De Moto G Stylus 2021 krijgt opnieuw een groot scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De rear-camera ziet er wel anders uit. Motorola heeft dit keer namelijk gekozen voor een rechthoekige module met vier lenzen. Het zou gaan om een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit nu niet aan de voorkant maar aan de zijkant. Ook heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een USB-C poort en een ingebouwde stylus. Intern vinden we een Snapdragon 675-processor met 5G-modem, 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het scherm is 6.8-inch groot.

We weten nog niet wanneer Motorola de Moto G Stylus 2021 officieel zal introduceren en hoeveel de smartphone gaat kosten.

via [AW]