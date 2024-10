Mid-range Motorola ThinkPhone 25 Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week twee nieuwe smartphones aangekondigd. Eind deze maand verschijnt de voordelige Moto G75 op de markt, maar vanaf volgende maand kun je ook de mid-range Motorola ThinkPhone 25 kopen voor 499 euro.

Motorola heeft de opvolger van de ThinkPhone aangekondigd. De Motorola ThinkPhone 25 is vanaf halverwege november in Nederland verkrijgbaar voor 499 euro. Net als bij zijn voorganger speelt de beveiliging van de smartphone een belangrijke rol. Zo heeft Motorola de smartphone onder andere uitgerust met ThinkShield. Dit is een softwarepakket die je moet beschermen tegen virussen, phishing emails en kwaadwillenden. De ThinkPhone 25 draait uit de doos op Android 14 en ontvangt vijf grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

De ThinkPhone 25 beschikt over een 6,36-inch OLED-scherm met Gorilla Glass 7i, een MediaTek Dimensity 7300-processor, een waterdichte behuizing, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4310 mAh accu met ondersteuning voor 68W bekabeld laden en 15W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

De Motorola ThinkPhone 25 is vanaf halverwege november in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van €499,99. Via een persbericht laat Motorola weten dat de smartphone ook met een zakelijk ondersteuningspakket verkrijgbaar is:

Tot slot is de ThinkPhone25 beschikbaar met een zakelijk ondersteuningspakket, inclusief drie jaar garantie, een Clean OS, Zero Touch Management, één jaar Moto Devices Manager, één jaar Software Control en een CO2 Offset-certificaat8.