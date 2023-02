“Introductie Motorola RAZR 2023 Mogelijk Al In Juni”

We schreven eerder al dat Motorola werkt aan een opvolger van de Motorola RAZR 2022, maar een introductiedatum was toen nog niet uitgelekt. Er is nu echter een nieuw gerucht opgedoken die spreekt over een lancering in juni van dit jaar. Dat is een stuk eerder dan oorspronkelijk werd gedacht.

Motorola zou er voor kiezen om de Motorola RAZR 2023 vrij voeg in het jaar te introduceren, aldus de bekende tech-lekker Evan Blass. Hij noemt 1 juni als mogelijke introductiedatum van de RAZR 2023. Het is overigens wel mogelijk dat op 1 juni alleen de introductie zal plaatsvinden en dat de smartphone pas op een later tijdstip daadwerkelijk op de markt verschijnt.

Specificaties Motorola RAZR 2023

Onlangs doken al beelden en specificaties op van de smartphone. Zo krijgt de behuizing van de RAZR 2023 waarschijnlijk een nieuw design en is het coverscherm een stuk groter. Het vouwbare 6,7-inch scherm heeft een 144Hz verversingssnelheid en intern vinden we een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en een 4000 mAh accu. Gelekte renders van de smartphone tonen opnieuw een dubbele rear-camera, maar dit keer zijn de lenzen niet geplaatst in een camera-module maar in uitsparingen in het coverscherm.

via [AW]