Review Fiio BTR3: Deze Adapter Geeft Elke Headset Bluetooth-ondersteuning

Iedereen heeft wel eens een headset gebruikt en veel van ons doen dit zelfs dagelijks. Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende headsets om uit te kiezen, maar het grootste verschil zien we tussen oordopjes met een traditionele 3.5mm koptelefoonaansluiting en draadloze Bluetooth headsets. Beide varianten hebben hun voordelen, maar je hebt niet altijd beide soorten headsets tot je beschikking. Dit is waar de Fiio BTR3 van pas komt, een kleine adapter die elke 3.5mm headset omtovert in een Bluetooth headset. In deze review bespreken wij de Fiio BTR3, maar Fiio heeft inmiddels een licht verbeterde versie van de Fiio BTR3 uitgebracht die je hier kunt bestellen voor 79,99 euro.

Inhoud

Zoals gebruikelijk kijken we eerst even naar de verpakking. Het product komt in een vrij standaard witte doos met daarop een aantal logo’s. Naast de Fiio BTR3 “Bluetooth amplifier” vinden we een gebruikershandleiding, een koortje die je aan de adapter kunt hangen en een usb-c kabel om de adapter mee op te laden. Wij hebben de zwarte uitvoering ontvangen.

Fiio is mede dankzij de kwalitatief goede audiospelers van het bedrijf een bekende naam op de audiomarkt. Een van de populaire audiospelers is de Fiio M11. De fabrikant maakt ook headsets, versterkers en andere audioaccessoires zoals de Fiio BTR3.

Zoals we in de inleiding al aangaven is de Fiio BTR3 een Bluetooth-ontvanger met een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Via deze aansluiting koppel je een bekabelde headset of speaker aan de Bluetooth-ontvanger. Op deze manier geef je je headset of speaker ondersteuning voor Bluetooth en is het niet langer nodig om je headset in de 3.5mm-poort van je smartphone te plaatsen. Ook kun je de 3.5mm-headset daarna gebruiken met smartphones die niet meer beschikken over een “ouderwetse” 3.5mm-poort.

Verbinden met de headset gaat vervolgens via de Bluetooth-settings op je smartphone, net zoals elke andere Bluetooth-headset. Het maken van een verbinding is eenvoudig en werkt snel. De Fiio BTR3 is daarnaast voorzien van een NFC-chip wat het nog eenvoudiger maakt om een connectie te maken tussen de Fiio BTR3 en je smartphone. Je hoeft de adapter slechts naast je smartphone te leggen om automatisch een connectie te maken. De NFC-functie werkt uiteraard alleen als je smartphone ook over een NFC-chip beschikt.

De Fiio BTR3 heeft ondersteuning voor alle draadloze audio codecs, wat ervoor zorgt dat de adapter hoge kwaliteit audio doorgeeft aan je 3.5mm koptelefoon. De daadwerkelijke kwaliteit die je te horen krijgt hangt uiteraard af van de headset die je gebruikt, maar je zult geen kwaliteit verliezen via de Bluetooth-verbinding. Kort gezegd krijg je de hoogste kwaliteit muziek die je via een Bluetooth-connectie kunt verwachten. Je apparaat zal automatisch de beste codec selecteren, maar via de Fiio muziek-app kun je handmatig de gewenste codec aanpassen en ook gelijk de frequentierespons en stereobalans wijzigen. Kortom, je headset krijgt niet alleen Bluetooth-ondersteuning, maar je krijgt ook gelijk meer controle over de audio. Daarnaast is de adapter uitgerust met een microfoon, waardoor je telefoongesprekken kunt voeren met headsets die dit voorheen niet ondersteunden.

Naast de 3,5mm-poort vinden we een usb-c aansluiting voor het opladen van de adapter. Het volledig opladen duurt ongeveer 90 minuten, waarna je vervolgens voor ongeveer 11 uur naar muziek kunt luisteren. Een dergelijke accuduur is te vergelijken met die van duurdere Bluetooth-headsets.

Ook de bouwkwaliteit van de Fiio BTR3 is dik in orde. Dankzij het aluminium frame en de aluminium clip aan de achterzijde voelt het product solide aan. De voorkant is voorzien van 2.5D glas met daarachter het logo van Fiio. De kleur van dit logo geeft aan welke codec de adapter gebruikt. SBC is blauw, AAC is lichtblauw, aptX/aptX LL is roze, aptX HD is geel, LDAC is wit en HWA is groen.

Behalve Bluetooth-ondersteuning en een microfoon voegt de Fiio BTR3 nog een derde handige functie toe aan 3.5mm-headsets. Namelijk muziekbediening. Aan de zijkant van de Fiio BTR3 vinden we een aan/uit-knop, een play-knop en volume-knoppen. Deze knoppen voelen stevig aan en geven je de controle over je muziek en telefoongesprekken zonder dat je je smartphone hoeft te gebruiken. Zo kun je met deze knoppen bijvoorbeeld telefoongesprekken opnemen, een nummer pauzeren of de spraakassistent Siri activeren.

Conclusie

Ondanks de voordelen van Bluetooth-headsets zijn er nog altijd veel mensen die voorkeur hebben voor een simpele 3.5mm koptelefoon. Je hoeft je namelijk geen zorgen te maken over instabiele verbindingen, audio vertragingen of een leeglopende accu. Toch kom je altijd in situaties terecht waar een Bluetooth-verbinding gewoon veel handiger is, denk bijvoorbeeld aan de sportschool of wanneer je een apparaat gebruikt die niet is uitgerust met een 3.5mm-poort. Op zo’n moment is de Fiio BTR3 een uitkomst. Het apparaatje is klein en stevig, is eenvoudig te bedienen, garandeert hoge kwaliteit audio en heeft een lange accuduur. Om deze review af te ronden hebben wij hieronder nog even wat puntjes op een rijtje gezet.

Fiio kopen? Dan kun je het beste terecht op Fiio.nl, waar je door het grote assortiment van Fiio producten kunt bladeren.

Eenvoudig te koppelen met je computer of smartphone.

Ondersteuning voor alle codec met garantie voor zuivere audio.

Accuduur van 11 uur.

Heeft een handige clip om het geheel aan je borstzak of broekzak te haken.

Voelt erg solide aan dankzij aluminium body en glazen voorkant. Mooi strak uiterlijk.

Via geluiden, welke te horen zijn via de koptelefoon, worden bepaalde statussen aangeven. (aan/uit, connect etc).

Led geeft aan of het apparaat in standby staat en welke codec in gebruik is.

De knopjes voelen stevig aan en zijn erg goed te bedienen.