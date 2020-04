OnePlus 8 Pro Heeft Last Van Schermproblemen

Verschillende gebruikers van de nieuwe OnePlus 8 Pro vlaggenschip-smartphone klagen over problemen met het scherm. In bepaalde omstandigheden zou het scherm een groene gloed weergeven. Dit probleem dook eerder ook al op bij de Galaxy S20 Ultra.

Gebruikers over de hele wereld melden dat het scherm van de OnePlus 8 Pro bij een lage helderheid een groene waas toont. Ook heeft de smartphone moeite met het tonen van de zwarte kleuren, waardoor zwart gebroken lijkt. Niet alle gebruikers ervaren deze problemen, maar het probleem komt ook voor in Nederland.

OnePlus is op de hoogte en is het probleem nu aan het onderzoeken. Volgens de Chinese fabrikant zal het probleem in mei via een update worden opgelost.

