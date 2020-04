Tijdelijk Gratis Galaxy Buds Plus Bij Aanschaf Van Samsung Galaxy S20

Samsung heeft tijdelijk een actie lopen waarbij consumenten die een Galaxy S20 bestellen gratis Galaxy Buds Plus ontvangen. De Galaxy Buds Plus zijn volledig draadloze oordopjes ter waarde van 169 euro.

Bij de lancering van de Galaxy S20 ontvingen klanten die een pre-order plaatsten de Galaxy Buds Plus ter waarde van 169 euro cadeau. Samsung heeft deze actie nu opnieuw opgestart. Mensen die de Samsung Galaxy S20 (4G en 5G), Samsung Galaxy S20 Plus of de Samsung Galaxy S20 Ultra bij een beperkt aantal winkels aanschaffen, waaronder Coolblue, krijgen de oordopjes gratis opgestuurd. De actie is geldig tot en met 10 mei (of zolang de voorraad strekt).

Wanneer je de smartphone bij een van de aangesloten verkooppunten koopt moet je de smartphone vervolgens registreren via deze link. Hier upload je de aankoopbon en een foto van de streepjescode van de verpakking met daarop de EAN-code en het IMEI-nummer. Na een controle zal Samsung de Galaxy Buds Plus opsturen.

