Breng Meer Leven In Huis Met De Hexagon Printen Van Fotocadeau.nl

Is je vriendin of vriend binnenkort jarig? Heb je net een nieuw huis? Ben je terug van vakantie? Dit zijn allemaal redenen om eens te kijken op FotoCadeau.nl. Hier is het namelijk mogelijk om unieke cadeaus of decoratie te ontwerpen door honderden producten te bedrukken met je eigen foto’s. Wij hebben de service onlangs gebruikt door een bestelling te plaatsen voor zogeheten hexagon muur decoratie. In dit artikel gaan wij hier wat verder op in.

Ontwerp een persoonlijk cadeau

Tegenwoordig is het een stuk eenvoudiger geworden om gepersonaliseerde cadeaus te geven. Je kunt producten namelijk bedrukken met je favoriete vakantiefoto of een foto van je huisdier. Het aantal producten dat je kunt voorzien van een eigen foto is erg groot. Zo hoef je niet te kiezen voor een standaard fotolijstje, maar kun je bijvoorbeeld ook een foto van een kleinkind omzetten naar een puzzel, zodat je op oma’s verjaardag een uniek cadeau kunt geven.

Dat is slechts één van de vele cadeau ideeën. Je kunt namelijk ook kiezen voor wanddecoratie, een fotocollage of printen voor in de tuin. Zoek je liever iets wat er niet alleen mooi uitziet, maar wat je ook dagelijks gebruikt? Dan kun je bijvoorbeeld een mok, een tas, een koffer, onderzetters, een knuffel of een broodtrommel voorzien van een foto. Het klinkt misschien ingewikkeld om jouw foto op een product te laten printen, maar Fotocadeau.nl bewijst dat niets minder waar is. Wij hebben een bestelling geplaatst voor 8 hexagons en eenvoudiger konden ze het niet maken.

Hexagon Printen

Aangezien ik net een nieuw appartement heb zocht ik naar een manier om mijn appartement persoonlijker te maken en als thuis te laten voelen. Ik koos voor muurdecoratie in de vorm van hexagons. Een hexagon is een vorm met zes hoeken. Het mooie hiervan is dat het veel speelser is dan standaard vierkante of rechthoekige foto’s. De hexagons foto tegels zijn verkrijgbaar bij Fotocadeau en ik koos voor 8 stuks met daarop recente vakantiefoto’s.

Het proces is eenvoudig. Je gaat naar Fotocadeau.nl en selecteert hexagon als optie. Vervolgens geef je aan hoeveel hexagons je wil en hoe groot de hexagons moeten zijn. Ik koos voor de kleinste optie, omdat de hexagons in een kleine kamer komen te hangen. Nu komt het leuke werk, het uploaden van je foto’s. Veel opties heb je niet, maar dit maakt het wel lekker eenvoudig. Je hoeft alleen maar de foto te verschuiven zodat het juiste gedeelte van de foto op de hexagon staat. Als het nodig is kun je de foto vergroten of verkleinen en kun je simpele teksten toevoegen.

Herhaal deze stap bij alle hexagons en rond je bestelling af. Bij het plaatsen van je bestelling kun je aangeven of je de gemaakte hexagons eerst wil laten controleren door een werknemer van Fotocadeau.nl. Op deze manier voorkom je teleurstelling wanneer je bijvoorbeeld een foto met een te lage resolutie hebt gebruikt of doordat de toegevoegde teksten niet volledig op de hexagon passen. Je ontvangt een mailtje zodra de werknemer je bestelling heeft gecontroleerd. Als er geen problemen zijn gevonden zullen de hexagons worden afgedrukt en liggen ze de volgende dag in de brievenbus.

Bij de ontvangst van de hexagons viel mij gelijk op hoe licht ze zijn. Dit komt doordat de hexagons zijn gemaakt van forex. Forex is hele lichte vorm van kunststof dat te vergelijken is compacte piepschuim. Dit materiaal met daar bovenop een harde toplaag maakt de hexagons zowel licht als stevig. De hexagons worden geleverd met een aantal plakstrips om de hexagons mee aan de muur te plakken. Ook zit er een afstandhoudertje in de doos, zodat je alle hexagons op een gelijke afstand van elkaar kunt ophangen. Het eindresultaat mag er wezen!

De keuze is enorm!

Zijn hexagons niet helemaal jouw ding, maar ben je wel opzoek naar muurdecoratie? Geen probleem. De keuze uit vormen en materialen is namelijk enorm groot. Wil je liever een ronde print of misschien een luxe poster, dan kan dat ook. Wil je je foto’s laten inlijsten, kies dan voor een van de vele goedkope fotolijsten. Zoek je niks voor aan de muur, dan is een persoonlijke laptoptas, een telefoonhoesje of een muismat misschien een leuk alternatief.