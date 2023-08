Review WiZ Bollard Starter Kit: Kleurrijke Slimme Verlichting Voor In De Tuin

Slimme verlichting voor in huis is steeds populairder aan het worden. Dit is natuurlijk niet zo gek, want slimme lampen brengen vele voordelen met zich mee ten opzichte van reguliere lampen. Zo kun je slimme lampen bijvoorbeeld van afstand bedienen met je smartphone en kun je de kleuren naar eigen smaak aanpassen om de perfecte sfeer te creëren. In dit artikel bespreken wij de WiZ Bollard Starter Kit. Deze slimme lamp plaats je niet in de huiskamer, maar in de tuin.

Wat zijn WiZ lampen

In steeds meer huishoudens vinden we slimme verlichting in de vorm van sfeerverlichting, spotjes, ledstrips en leeslampen. De populariteit van deze slimme verlichting is vooral te danken aan de Hue-lampen van Philips, dat in handen is van het bedrijf Signify. De Philips Hue-lampen zijn echter wel vrij prijzig, waardoor dergelijke verlichting lang niet voor iedereen is weggelegd. Ben jij opzoek naar iets aantrekkelijker geprijsde slimme lampen die net als de Hue-lampen kwalitatief erg goed zijn, dan kom je terecht bij WiZ. WiZ is net als Philips Hue in handen van Signify.

WiZ-lampen maken via WiFi verbinding met het internet en hebben in tegenstelling tot de Philips Hue lampen geen hub nodig om te functioneren. WiZ heeft zowel lampen voor binnen als buiten en in deze review kijken wij naar de WiZ Bollard Starter Kit. Deze kit bestaat uit een Bollard lamp, een adapter, een verlengsnoer, een pin waarmee je de lamp in de grond kunt steken en een gebruikershandleiding.

WiZ Bollard tuinlamp installeren

Voordat je de slimme lamp kunt gebruiken moet je de lamp uiteraard eerst installeren. Het installeren van de Bollard tuinlamp is gelukkig vrij simpel. Eerst kies je een leuke plek uit in de tuin. Zo kun je de lamp naast het terras plaatsen om een leuke sfeer te creëren tijdens de lange zomerdagen, maar je kunt de lamp ook in een plantenbak of naast een tuinpad plaatsen. Hou er wel rekening mee dat je toegang moet hebben tot een stopcontact.

Je kunt de lamp op verschillende ondergronden monteren. Zo kan de lamp op je terras worden geschroefd of met behulp van de meegeleverde pin (apart te monteren aan de voet van de lamp) rechtstreeks in je tuin gedrukt worden, zoals bijvoorbeeld een grasveld of tussen de planten. Wij hebben ons exemplaar middels de meegeleverde pin in een plantenbak geplaatst.

Na het plaatsen van de lamp druk je de adapter in een stopcontact in de buurt, waarna je de lamp direct kunt gebruiken. In de kabel van de adapter vinden we namelijk een schakelaar waarmee je de lamp aan en uit kunt schakelen of het licht kunt dimmen. Om het meeste uit de WiZ Bollard Starter Kit te halen zul je echter de WiZ Connected-app op je smartphone moeten installeren. Deze app geeft je volledige controle over de lamp. We komen zo terug op de functionaliteit van deze app.

WiZ Bollard uitbreiden

Zoals je op de onder- en bovenstaande foto’s kunt zien heeft de Bollard lamp een mooie uitstraling en past deze lamp prima in onze plantenbak. In ons geval is één Bollard lamp genoeg om de plantenbak en omgeving te verlichten, maar wil je bijvoorbeeld een volledig tuinpad verlichten, dan heb je meer lampen nodig. Gelukkig kun je de Bollard lamp eenvoudig uitbreiden met losse Bollard lampen. De stroomkabel van de lamp heeft namelijk een verlengstuk waaraan je een extra Bollard lamp kunt koppelen. Het is mogelijk om in totaal vijf Bollard lampen met elkaar te koppelen. Je hebt hierdoor maar één stopcontact nodig, ook als je vijf Bollard lampen in je tuin plaatst.

Functies WiZ Bollard tuinlamp

Zoals wij eerder al schreven is de WiZ Bollard tuinlamp een slimme lamp. Dit wil zeggen dat de lamp meer kan dan aan- of uitschakelen. Zo kun je de tuinlamp koppelen aan je WiFi-netwerk en vervolgens bedienen met je smartphone. Om de lamp te bedienen moet je de WiZ Connected-app op je smartphone installeren, waarna je de lamp kunt koppelen met behulp van je Google-account. Nadat je een koppeling hebt gemaakt, heb je de volledige controle over de lamp.

WiZ lamp aan of uit Tijdschema instellen Kleur selecteren

De WiZ-app is overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. Zo kun je de lamp met je smartphone uiteraard aan- of uitschakelen, maar je kunt ook scènes aanmaken, tijdschema’s instellen en allerlei kleuren selecteren. Tijdens onze testperiode functioneerde de app uitstekend en reageerde de lamp altijd direct op onze commando’s. Vooral de schema-functie vinden wij erg prettig. Zo hebben wij een schema aangemaakt waarbij de lamp elke dag tussen 22:00 en 23:00 gaat branden (zie screenshots). Deze functie is ook handig wanneer je op vakantie gaat. Huizen met veel verlichting zijn namelijk minder aantrekkelijk voor inbrekers. Het combineren van de WiZ tuinlamp met slimme lampen in de huiskamer geeft je wat extra gerustheid tijdens je vakantie.

Je kunt een statische kleur selecteren met behulp van een RGB-picker, maar je kunt ook kiezen voor één van de vele scènes, waarbij de lamp constant van kleur verandert om een bepaalde sfeer te creëren. “Romantisch”, “Open haard” en “Zonsondergang” zijn een paar van de vele scènes waaruit je kunt kiezen. De 4,8W LED-lamp heeft ondersteuning voor 16 miljoen kleuren, dus de mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

WiZ scènes selecteren Meerdere apparaten bedienen

Met de WiZ-app kun je meerdere apparaten tegelijk bedienen. Zo kun je extra slimme lampen toevoegen, maar ook andere Matter-gecertificeerde apparaten, zoals bijvoorbeeld slimme camera’s. Daarnaast kun je de WiZ tuinlamp bedienen met spraakcommando’s, alhoewel ik daar persoonlijk geen grote fan van ben. Wij bedienen de WiZ tuinlamp dan ook gewoon met reguliere handelingen in de WiZ-app, wat uitstekend werkt.

Waarschijnlijk onnodig om te vermelden, maar de metalen/kunststof behuizing van de Bollard tuinlamp is waterdicht en weerbestendig (IP65), zodat de lamp het hele jaar door te gebruiken is. De adapter heeft een IP44-rating. Daarnaast moet de gloeilamp van de Bollard ongeveer 25 jaar meegaan, gebaseerd op een gebruik van 2,7 uur per dag. Dit is naar onze mening een uitstekende levensduur. De LED-lamp is overigens niet te vervangen. Hierdoor zul je dus een nieuwe Bollard tuinlamp moeten kopen als de LED-lamp toch breekt.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De WiZ Bollard Starter Kit is een slimme tuinlamp met een mooie uitstraling en een stevige bouwkwaliteit, die je via WiFi kunt bedienen met je smartphone. Het bedienen met de WiZ Connected-app is eenvoudig en werkt zonder problemen. De kleuren van de lamp zijn erg mooi en ideaal om een leuke sfeer te creëren in de tuin. Handige functies, zoals het instellen van tijdschema’s, maken van de WiZ Bollard tuinlamp een echte slimme lamp. De mogelijkheid om meerdere WiZ tuinlampen te koppelen aan de starter kit is ideaal voor mensen met een grote tuin of een tuinpad. Daarnaast maakt het montagesysteem het mogelijk om de tuinlamp te monteren op zowel een harde als een zachte ondergrond.

De WiZ Bollard tuinpaal starter kit is verkrijgbaar voor net geen 150 euro. Heb je al een starter kit en wil je deze uitbreiden met een losse Bollard tuinpaal, dan kun je de lamp los kopen voor 119 euro.

Voordelen

– Complete set, waaraan je meerdere lampen kan koppelen. Geleverd is er 1.

– De lamp werkt uitstekend en levert mooi licht.

– De lamp kan zowel op je terras worden geschroefd, of m.b.v. de meegeleverde pin rechtstreeks in je tuin worden geplaatst.

– De WiZ Connect app is overzichtelijk en eenvoudig te bedienen en heeft ook een goede help-functie. Diverse scènes kunnen worden gemaakt en allerlei kleuren en instelmogelijkheden zijn instelbaar.