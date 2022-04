Motorola Edge 20 Ontvangt Android 12-update

Motorola heeft in Nederland een Android 12-update uitgerold naar de Motorola Edge 20. De update is momenteel alleen te downloaden op de reguliere Edge 20. Mensen met een Edge 20 Lite of Edge 20 Pro moeten dus nog wat langer wachten.

We hebben er lang op moeten wachten, maar Nederlanders met een Motorola Edge 20 kunnen nu de nieuwste versie van Android downloaden. De Android 12-update brengt onder andere een verbeterde interface en meer privacy-opties met zich mee. Zo kun je dankzij het Privacy Dashboard voortaan alle rechten en data van alle geïnstalleerde apps in de gaten houden.

Motorola rolde de Android 12-update eerder ook al uit naar de Motorola Moto G30, de Moto G200 en de Moto G Pro. In Brazilië is de update ook al te downloaden op de Edge 20 Pro. Als daar geen problemen opduiken zal Android 12 snel uitrollen naar Edge 20 Pro-gebruikers in de rest van de wereld.

via [androidplanet]