Review Sony WF-C700N: Compacte ANC Oordopjes Voor Aantrekkelijke Prijs

Sony heeft verschillende draadloze oordopjes in zijn portfolio en onlangs voegde de Japanse fabrikant hier de nieuwe Sony WF-C700N aan toe. De Sony WF-C700N valt qua prijs tussen de high-end WF-1000XM4 en de voordelige WF-C500 oordopjes in. In deze review kijken wij wat de Sony WF-C700N allemaal te bieden heeft en waarom jij de oordopjes wel of niet in huis moet halen.

Inhoud

Voordat wij het design van de oordopjes en de audiokwaliteit bespreken, kijken wij eerst even naar de inhoud van de verpakking. De oordopjes worden geleverd in een witte kartonnen verpakking, waarin we naast de oordopjes ook nog een oplaadcase, een kleine USB C-kabel, twee extra setjes eartips en wat papierwerk vinden. De Sony WF-C700N is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, paars en groen. In deze review kijken wij naar de zwarte uitvoering.

Design en draagcomfort

Een van de verkooppunten van de Sony WF-C700N is het minimalistische en compacte ontwerp van de oordopjes. Dit valt ook gelijk op wanneer je de oordopjes uit de verpakking haalt. Met een gewicht van slechts 4,6 gram zijn de WF-C700N Sony’s lichtste ANC-oordopjes tot nu toe. Het voordeel van lichte oordopjes is dat je ze langer kunt dragen zonder dat de je oren beginnen te irriteren. Aangezien veel mensen hun draadloze oordopjes de hele dag inhouden is dit erg belangrijk.

De oordopjes zijn klein en maken gebruik van rubberen eartips die je gehoorkanaal goed afsluiten. Hierdoor steken de oordopjes niet ver uit je oor en blijven ze goed zitten tijdens een wandeling of een stevige work-out. De oordopjes zijn IPX4-gecertificeerd, wat wil zeggen dat de oordopjes bestand zijn tegen zweet en kleine regenbuien.

Veel oordopjes beschikken over een aanraakgevoelige behuizing, maar Sony heeft bij de WF-C700N gekozen voor een grote fysieke knop. Persoonlijk hou ik wel van fysieke knoppen op draadloze oordopjes, omdat je dan een feedback kunt voelen wanneer je op de knop drukt en zelden per ongeluk de muziek pauzeert wanneer je de oordopjes aanraakt. Bij (vaak goedkopere) oordopjes hoor je soms een erg luide klik in je oor wanneer je op de fysieke knop drukt, maar bij de Sony WF-C700N is dat niet het geval. Ook is de fysieke knop erg gevoelig, waardoor je niet hard op de knop hoeft te drukken. Via de Sony Headphones Connect-app kun je zelf aangeven welke handelingen je wilt uitvoeren met een druk op de linker of rechter knop.

De Sony WF-C700N oordopjes worden geleverd met een pilvormige oplaadcase. Deze oplaadcase heeft een simpel minimalistische design met een plastic behuizing en een platte bodem. De behuizing heeft een vergelijkbare matte afwerking als de oordopjes. Het klepje van de oplaadcase maakt gebruik van een magneet die de oplaadcase sluit met een stevige klik. Voorop vinden we een klein groen notificatie-lampje en achterop een USB-C poort en een connectie-knop. De oplaadcase heeft verder geen indrukwekkende uitstraling, maar voelt wel stevig aan.

Audio en functies

Voordat je de oordopjes kunt gebruiken moet je ze eerst verbinden met een apparaat. Gelukkig is het maken van een verbinding dankzij Google Fast Pair zeer eenvoudig. Zodra je de oordopjes uit de oplaadcase haalt worden de oordopjes herkent door de Android-smartphone in de buurt. Je krijgt een pop-up te zien op jouw smartphone waarna je de connectie alleen nog even hoeft te bevestigen. Wanneer je de oordopjes de volgende keer uit de oplaadcase haalt zullen de oordopjes automatisch opnieuw verbinding maken met jouw smartphone. Uiteraard kun je de oordopjes ook verbinden met andere Bluetooth-apparaten, zoals je laptop of iPad. Dankzij ‘Multipoint Bluetooth’ kun je met twee apparaten tegelijk verbonden blijven. De oordopjes schakelen automatisch over naar het apparaat die op dat moment audio afspeelt. Kijk je bijvoorbeeld een film op je laptop en krijg je een inkomende oproep op je smartphone, dan schakelt de Sony WF-C700N automatisch over naar de smartphone. Wanneer je ophangt kun je direct verder met de film.

De Sony WF-C700N is uitgerust met relatief kleine 5mm audio drivers. Ondanks dit kleine formaat leveren de oordopjes een helder geluid. De zang is zuiver, maar rechtstreeks uit de doos was de bass niet krachtig genoeg voor mijn smaak. Vallen de vooringestelde EQ-settings bij jou niet in de smaak, dan kun je de EQ-instellingen gelukkig eenvoudig naar wens aanpassen in de Sony Headphones Connect-app. Is de bass voor jou niet krachtig genoeg, dan zet je de lage tonen in de equalizer gewoon even wat hoger. Je hoeft de bass overigens maar een klein beetje op te voeren, want als je gebruikmaakt van een equalizer met verhoogde basinstellingen dan worden de dopjes al snel overvoerd. Als je de bass te hoog zet, kan dit resulteren in het kraken van de bassen. Dus we raden aan om de lage tonen slechts een tikje omhoog te zetten in de Sony Headphones Connect-app, alhoewel dit natuurlijk afhangt van je persoonlijke smaak.

Een van de grootste verkooppunten van de WF-C700N is de aanwezige noisecancelling. ANC is namelijk een feature die niet altijd aanwezig is op voordeligere oordopjes, en als het wel aanwezig is dan valt de kwaliteit van deze functie vaak wat tegen. Dit is bij de Sony WF-C700N echter niet het geval. Ondanks het kleine formaat van de oordopjes worden omgevingsgeluiden goed weggefilterd. Als je de noisecancelling van de Sony WF-C700N bijvoorbeeld vergelijkt met die van de iets duurdere Nothing Ear (2), dan komen de oordopjes van Sony als duidelijke winnaar naar voren. Wil je de omgevingsgeluiden niet blokkeren, maar juist versterken, dan kun je de Ambient Mode inschakelen. In deze stand worden omgevingsgeluiden doorgelaten, wat handig is als je met iemand in gesprek bent of deelneemt aan het verkeer.

Ook tijdens het telefoneren is de audiokwaliteit dik voldoende. De persoon aan de andere kant van de lijn is goed hoorbaar en dat is andersom ook het geval. De microfoons in de oordopjes doen dus wat ze moeten doen. Ook lijken de oordopjes tijdens het telefoneren weinig last te hebben van krakende geluiden die door wind kunnen worden veroorzaakt.

Veel oordopjes beschikken tegenwoordig over een sensor die kan meten of je de oordopjes wel of niet draagt. Hierdoor zal de muziek automatisch worden gepauzeerd wanneer je de oordopjes uit je oor haalt, en zal de muziek weer verder spelen wanneer je de oordopjes terug in je oor plaatst. Deze sensor is helaas niet aanwezig op de Sony WF-C700N, waardoor de media dus blijft spelen wanneer je de oordopjes uit doet. Dit is misschien een klein detail, maar als je overstapt van oordopjes die deze sensor wel hebben dan moet je even wennen aan het feit dat je de muziek handmatig moet pauzeren met een druk op de knop van de Sony oordopjes.

Accuduur

Met ANC ingeschakeld gaan de Sony WF-C700N oordopjes 7,5 uur mee en wanneer je ANC niet gebruikt kun je tot maximaal 10 uur naar muziek luisteren. Dit is uitstekend en hier hebben we niks op aan te merken. Over de bijbehorende oplaadcase zijn we iets minder positief. Deze oplaadcase levert namelijk één extra oplaadbeurt, of met andere woorden een extra 7,5 uur luisterplezier met ANC ingeschakeld. Dit is wat minder dan veel concurrerende oordopjes, waarbij de oplaadcase de oordopjes vaak meer dan 2 volle ladingen geeft. De totale accuduur van de Sony WF-C700N komt dus neer op 15 uur (met ANC) of 20 uur (zonder ANC).

Conclusie (voordelen/nadelen)

De Sony WF-C700N kan niet concurreren met de high-end oordopjes van Sony, maar dit mogen we ook niet verwachten als we kijken naar het grote prijsverschil. In plaats daarvan heeft Sony met de WF-C700N een zeer aantrekkelijk setje oordopjes uitgebracht om te concurreren met het mid-range segment van andere fabrikanten. In dat opzicht doet de Sony WF-C700N het erg goed. De Sony WF-C700N levert ondanks de kleine drivers een mooi geluid, heeft ANC-ondersteuning die goed werkt en met een accuduur van 7,5 uur kun je de oordopjes vrijwel de hele dag gebruiken. Ook zorgt het lichte gewicht van de oordopjes ervoor dat je de oordopjes lang kunt dragen zonder irritatie van je oorkanaal of oorschelp.

Helaas ontbreken sensoren die detecteren of je de oordopjes wel of niet draagt en levert de oplaadcase de oordopjes maar één extra oplaadbeurt, maar verder is er weinig om over te klagen en kunnen wij de Sony WF-C700N zeker aanraden.

Voordelen

– Helder geluid

– De ANC werkt goed

– Lichte en comfortabele oordopjes

– Aantrekkelijk prijskaartje

Nadelen

– Geen sensoren voor automatisch pauzeren van muziek bij het verwijderen van de oordopjes

– De oordopjes zelf hebben een prima accuduur, maar de oplaadcase geeft maar één extra lading.

De Sony WF-C700N is onder andere bij Coolblue verkrijgbaar voor 119 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, wit, paars en groen.