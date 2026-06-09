Review Xiaomi Smart Band 10: Prachtige Fitnesstracker Voor Weinig Geld!

Xiaomi heeft een groot assortiment aan wearables, waaronder fitnesstrackers. De nieuwste fitnesstracker van de fabrikant is de Xiaomi Smart Band 10, die wij de afgelopen maand hebben getest. In deze review geven wij onze mening over de Smart Band 10, die voor weinig geld veel leuks met zich meebrengt.

Inhoud

Xiaomi heeft de Smart Band 10 in verschillende kleuren op de markt gebracht, waaronder zwart, roze, zilver en wit. De fabrikant heeft echter ook een speciale gouden “Glimmer Edition” uitgebracht, die wij de afgelopen maand in gebruik hebben gehad. De Glimmer Edition beschikt over een gouden aluminium frame en wordt geleverd met een gouden roestvrij stalen bandje met daarin zes Preciosa-glaskristallen. Naast de fitnesstracker en de polsband vinden we in de verpakking ook nog een oplaadkabel en een gebruikershandleiding.

Design

Wanneer je een nieuw product uit de verpakking haalt is het design van het product het eerste wat opvalt. Laten we daarom eerst even kijken naar de vormgeving van de Xiaomi Smart Band 10 (Glimmer Edition). De tiende versie van de Xiaomi Smart Band heeft net als al zijn voorgangers opnieuw een langwerpig scherm, maar het scherm heeft inmiddels zeer dunne schermranden. Hierdoor is het mogelijk om de Smart Band 10 uit te rusten met een 1,72-inch AMOLED-scherm, terwijl de behuizing compact blijft. Het scherm heeft een resolutie van 212 x 520 pixels en een piekhelderheid van 1500 nits, zodat het scherm ook goed leesbaar is in direct zonlicht. Daarnaast valt op dat het scherm goed reageert op aanrakingen.

De tracker meet 46,57 x 22,54 x 10,95 mm en weegt zonder polsbandje 16,25 gram. De Glimmer Edition heeft een frame van aluminiumlegering met een glanzende afwerking en de behuizing is volledig waterdicht (5 ATM). Met een 5 ATM-rating is de wearable waterdicht tot een diepte van maar liefst 50 meter. Je kunt de Smart Band 10 dus gewoon dragen onder de douche of in het zwembad.

De Glimmer Edition komt uit de doos met een glaskristallen polsbandje, waarin zes Preciosa-glaskristallen zijn geplaatst. Dit is duidelijk gemaakt voor de vrouwelijke consument. Niet alleen vanwege de uitstraling, maar ook vanwege het formaat van de polsband. Voor veel mannelijke gebruikers is de polsband namelijk te klein om te dragen.

Gelukkig is het dankzij een zeer eenvoudig kliksysteem mogelijk om het polsbandje van de Xiaomi Smart Band 10 zelf te verwisselen met één van de vele andere type polsbandjes die Xiaomi los verkoopt. Zo hebben wij de metalen polsband vervangen met een “Fluororubber Multi-color Strap”. Dit polsbandje is geschikt voor elk formaat pols en het materiaal is ideaal tijdens het sporten. Xiaomi verkoopt polsbandjes in allerlei verschillende materialen, waaronder zijde, rubber, leer en metaal.

Specificaties

Ondanks het compacte en lichte ontwerp, zit de Xiaomi Smart Band 10 vol met interessante specs. Zo kun je op het scherm uiteraard de tijd en datum aflezen, maar ook bijvoorbeeld de weersvoorspellingen, inkomende WhatsApp-notificaties en details over je gezondheid. De interface is erg overzichtelijk en het bedienen van deze interface is zeer eenvoudig. Je krijgt de keuze uit een groot aantal verschillende watchfaces, van simpele klokjes tot uitgebreide overzichten met details over het weer en je activiteiten.

Ook beschikt de fitnesstracker over allerlei sensoren voor het meten van jouw dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan een versnellingsmeter, een gyroscoop, een elektronisch kompas, een hartslag- en pulsoximeter en een omgevingslichtsensor. Al deze sensoren kunnen zaken zoals je dagelijkse stappen, je slaappatroon en je hartslag in de gaten houden. En natuurlijk kun je al jouw sportactiviteiten bijhouden.

Alle informatie die de Xiaomi Smart Band 10 verzamelt, kun je terugvinden in de Mi Fitness-app op je smartphone. De Mi Fitness-app geeft je dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse overzichten van verschillende activiteiten. Zo zie je in het “stappen overzicht” bijvoorbeeld je dagelijkse aantal stappen, het aantal stappen dat je in de hele maand hebt gezet en hoeveel kilometer je in totaal hebt gelopen. Ditzelfde geldt voor categorieën als “Hartslag”, “Slaap” en “Calorieën“.

Klik je op een specifieke dag, dan krijg je een meer gedetailleerd overzicht te zien. Zo toont het “slaap overzicht” bijvoorbeeld hoeveel uur je diep of licht hebt geslapen, hoe vaak je wakker bent geworden en of dit voor jou een goede of slechte nachtrust was.

Accu

Iets dat altijd ter sprake komt bij wearables is de accuduur. Gelukkig is dit een categorie waar Xiaomi altijd hoog scoort, ook in het geval van de Smart Band 10. Xiaomi heeft de fitnesstracker uitgerust met een 233 mAh accu, dat volgens de fabrikant goed is voor een accuduur tot maar liefst 20 dagen. Uit onze test blijkt dit inderdaad het geval. Voor ons is dit echter geen verrassing, aangezien de fitnesstrackers van Xiaomi al sinds de eerste versie opvallend lang meegaan op één acculading. Als de accu leeg is hang je de Xiaomi Smart Band 10 aan de meegeleverde magnetische oplaadkabel, waarna de accu in ongeveer 1 uur weer volledig is opgeladen.

Wat missen wij?

Het is je misschien al opgevallen dat wij weinig negatiefs te melden hebben. Toch zijn er een aantal dingen die ontbreken, waarvan wij hopen dat Xiaomi die in toekomstige Smart Bands toevoegt. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een NFC-chip. Hierdoor kun je de fitnesstracker niet gebruiken om contactloos te betalen. Ook heeft de Smart Band 10 geen ingebouwde GPS, waardoor je altijd je smartphone mee moet nemen als je GPS-tracking wilt gebruiken tijdens het lopen, rennen of fietsen.

Nu is het jammer dat NFC en GPS ontbreken, maar tegelijkertijd moeten we wel in gedachten houden dat de Xiaomi Smart Band 10 veel voordeliger is dan vrijwel alle andere wearables op de markt. De Xiaomi Smart Band 10 krijgt namelijk een adviesprijs mee van slechts 49,99 euro en bij verschillende webwinkels betaal je zelfs al minder dan de adviesprijs. Voor minder dan vijf tientjes kun je naar onze mening niet te kieskeurig zijn. De Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition met metalen polsbandje kost overigens 79,99 euro.

Conclusie

De Xiaomi Smart Band 10 is de ideale fitnesstracker voor mensen met een kleiner budget en voor mensen die op zoek zijn naar een compacte, lichte en comfortabele fitnesstracker met een duidelijk scherm. Op NFC en GPS na is de Smart Band 10 voorzien van alle sensoren en functies die je van een fitnesstracker in deze prijscategorie kunt verwachten. Alle verzamelde informatie wordt opgeslagen in de bijbehorende smartphone-app en de accu van de Smart Band 10 gaat tot maar liefst 3 weken mee. Al met al krijg je veel waar voor je geld.

Je haalt de Xiaomi Smart Band 10 al voor minder dan vijf tientjes in huis en je kunt de fitnesstracker bestellen in de Xiaomi webshop en bij verschillende Nederlandse webwinkels. De meer “premium” Glimmer Edition kun je bestellen via de officiële website van Xiaomi voor 79,99 euro.