Echte Foto’s Van Samsung Galaxy S26 FE Opgedoken

Via een certificatie zijn de eerste foto’s van de Samsung Galaxy S26 FE opgedoken. We zien zowel de voorkant als de achterkant van de aankomende Fan Edition.

Later dit jaar zal Samsung een iets voordeligere Fan Edition-uitvoering van de Galaxy S26 introduceren. Veel details over de Galaxy S26 FE hebben we nog niet, maar de smartphone is al wel opgedoken in de database van het Wireless Power Consortium. Hierdoor zien we nu foto’s van de voor- en achterkant.

We zien veel gelijkenissen met de reguliere Galaxy S26. De behuizing heeft afgeronde vormen en een metalen frame met uitsparingen voor de antenne. De camera-module lijkt iets dichter naar de zijkant van de smartphone te zijn geplaatst. In deze module vinden we drie lenzen. De led-flitser vinden we rechts naast de camera-module.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy S26 FE over een Exynos 2500-processor. Deze processor is ook aanwezig in de Galaxy Z Flip 7. Samsung combineert deze chipset met minimaal 8GB werkgeheugen. Meer details over de specificaties ontbreken nog.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S26 FE ergens in september introduceren. Mogelijk krijgt de Galaxy S26 FE een iets hogere adviesprijs dan zijn voorganger.

via [galaxyclub]