Echte Foto’s Van Samsung Galaxy S26 FE Opgedoken

· 10 juni 2026

Samsung Galaxy S26 FE

Via een certificatie zijn de eerste foto’s van de Samsung Galaxy S26 FE opgedoken. We zien zowel de voorkant als de achterkant van de aankomende Fan Edition.

Later dit jaar zal Samsung een iets voordeligere Fan Edition-uitvoering van de Galaxy S26 introduceren. Veel details over de Galaxy S26 FE hebben we nog niet, maar de smartphone is al wel opgedoken in de database van het Wireless Power Consortium. Hierdoor zien we nu foto’s van de voor- en achterkant.

We zien veel gelijkenissen met de reguliere Galaxy S26. De behuizing heeft afgeronde vormen en een metalen frame met uitsparingen voor de antenne. De camera-module lijkt iets dichter naar de zijkant van de smartphone te zijn geplaatst. In deze module vinden we drie lenzen. De led-flitser vinden we rechts naast de camera-module.

Samsung Galaxy S26 FE foto

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy S26 FE over een Exynos 2500-processor. Deze processor is ook aanwezig in de Galaxy Z Flip 7. Samsung combineert deze chipset met minimaal 8GB werkgeheugen. Meer details over de specificaties ontbreken nog.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S26 FE ergens in september introduceren. Mogelijk krijgt de Galaxy S26 FE een iets hogere adviesprijs dan zijn voorganger.

via [galaxyclub]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.