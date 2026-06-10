Accu Samsung Galaxy Z Fold 7 Loopt Snel Leeg

De Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft al niet de grootste accu, maar sinds recente software-updates loopt de accu van de smartphone wel erg snel leeg. Sommige gebruikers melden dat ze de Galaxy Z Fold 7 zelfs twee keer per dag moeten opladen.

Uit berichten op het internet blijkt dat sommige mensen met een Samsung Galaxy Z Fold 7 de smartphone maar liefst twee keer per dag aan de lader moeten hangen. Gebruikers beweren dat de accu nog maar half zo lang mee gaat als oorspronkelijk, terwijl andere gebruikers melden dat de accucapaciteit in twee uur tijd met 30 procent afneemt. Het probleem lijkt te worden veroorzaakt door de update naar One UI 8.5.

Aangezien het lijkt te worden veroorzaakt door een software-update, verwachten wij dat het probleem ook weer kan worden opgelost middels een update. Samsung heeft zelf echter nog niks laten weten, waardoor het nog onduidelijk wanneer we een oplossing kunnen verwachten.

via [AW]